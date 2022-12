Sondaggi politici: Fdi sempre oltre il 30%, M5S sale, Pd in calo

Fratelli d'Italia sempre in testa con oltre il 30%, il Movimento 5 Stelle cresce ancora, in calo il Partito democratico. E' la fotografia delle intenzioni di voto secondo il sondaggio Swg per il Tg La7. Il partito di Giorgia Meloni è al 30,6% (-0,2% rispetto alla precedente rilevazione). Alle spalle di Fratelli d'Italia c'è il Movimento 5 Stelle, che guadagna lo 0,3% e arriva al 17,4%. Il Pd perde lo 0,4% e scende al 14,7%. In crescita la Lega che con +0,5% arriva al 9%. Azione e Italia Viva segnano un -0,2% e sono al 7,8%, mentre Forza Italia guadagna lo 0,1% ed è al 6,1%. Verdi e Sinistra al 4%, seguiti da +Europa al 2,8% e da Italexit al 2,2%.