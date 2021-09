Sondaggi politici, Fratelli d'Italia e Lega crescono

Fratelli d'Italia e la Lega crescono, il Pd cala come il M5S. Il sondaggio Swg per il Tg La7 consegna il primato al partito di Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia guadagna lo 0,4% nelle intenzioni di voto e sale al 21%. La Lega di Matteo Salvini passa dal 19,8% al 20,4%. Passo indietro per il Pd, che cede lo 0,7% e scende al 18,4%. Giù anche il Movimento 5 Stelle, ora al 16% (-0,3%). Forza Italia è al 6,9%, mentre Azione di Carlo Calenda è stabile al 3,7%. Italia Viva di Matteo Renzi dal 2,4% al 2,6%.