Sondaggi politici, Fratelli d'Italia frena

Fratelli d'Italia frena, il M5S non cresce, il Pd cala. E' il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto. Il partito di Giorgia Meloni cede lo 0,1% e ora vale il 30,3%. Il Movimento 5 Stelle rimane al 16,9%, mentre il Partito Democratico perde lo 0,4% e scende al 15,8%. Azione-Italia Viva guadagnano lo 0,2% arrivando all'8,1%. Stessa crescita per la Lega, ora al 7,8%. Passo avanti anche di Forza Italia, che arriva al 6,5%. Verdi-Sinistra crescono dello 0,3% e si attestano al 4,3%. +Europa scende al 2,8%, Italexit è al 2,2%.