Sondaggi politici: Fratelli d'Italia in calo, Pd si avvicina

In calo Fratelli d'Italia mentre si avvicina il Partito democratico di Schlein. Questo quanto rilevato dall'ultimo dei sondaggi politici di Proger Index per PiazzaPulita su La7, che fotografa le intenzioni di voto degli italiani ma anche il gradimento di leader e governo. Più in dettaglio, FdI si attesta al 29,1% (-0,4% rispetto alla scorsa settimana), Pd al 20,5% (+0,2%), M5S al 15,7 (+0,1%), segue la Lega con il 9,3% (+0,4%), Forza Italia al 6,4% (-0,1%), quindi Azione al 4,3%, Verdi-Sinistra Italiana al 3% (-0,3%), Italia Viva e +Europa (-0,1%) seguono al 2,5%, Per L'Italia con Paragone al 2% (+0,1%). La fiducia in Giorgia Meloni è quindi al 44% (-1 rispetto a due settimane fa) mentre quella nel governo da lei guidato è al 34% (-1). Nel gradimento dei leader, dopo Meloni c'è la segretaria dem Elly Schlein al 34% (+1) e al terzo posto il leader M5S Giuseppe Conte al 27% (-1).