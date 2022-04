Sondaggi politici, Fratelli d'Italia primo partito e Pd in calo

Fratelli d'Italia primo partito, il Pd cala e perde terreno. Il sondaggio Swg per il Tg La7 attribuisce al partito di Giorgia Meloni il 21,6% se si votasse oggi. Fratelli d'Italia è stabile rispetto alla settimana scorsa mentre il Partito Democratico (21,2%) cede lo 0,2%. La Lega guadagna lo 0,1% e sale al 15,9%. Cala il Movimento 5 Stelle, che perde lo 0,4% e ora vale il 12,9%. In ascesa Forza Italia che passa dal 7,7% all'8%. Gi+ Azione/Più Europa, al 5%. Sinistra Italiana al 2,6% come Articolo 1, mentre Italia Viva è al 2,4%.