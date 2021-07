Sondaggi politici, Fratelli d'Italia primo partito: i numeri

Fratelli d'Italia in testa in caso di elezioni. Il sondaggio di Swg per il tg di La7 mostra un Paese che alle urne sceglierebbe il partito di Giorgia Meloni, che porterebbe a casa il 20,8% dei voti, seguito dalla Lega Nord con 20,2%. In leggera crescita rispetto alle stime di una settimana fa anche il partito Democratico che si attesterebbe al 18,9%, mentre con il duello Grillo-Conte il Movimento Cinque Stelle perde qualche punto e si ferma al 14,4%. Forza Italia sarebbe al 6,8%.