Sondaggi politici, Fratelli d'Italia scavalca M5S

Lega e Pd calano, Fratelli d'Italia cresce e scavalca il Movimento 5 Stelle. E' il quadro delineato dal sondaggio politico che Swg ha realizzato per il tg La7. La Lega di Matteo Salvini si conferma primo partito pur cedendo lo 0,7% nel giro di una settimana. Il Carroccio vale il 22,6% e precede di quasi 4 punti il Partito Democratico: anche i dem scendono, passando dal 19 al 18,8%. In una settimana, invece, Fratelli d'Italia guadagna lo 0,6%: il partito guidato da Giorgia Meloni sale dal 17,1 al 17,7%, scavalando il M5S che scende dal 17,5% al al 17,4%. Passo indietro anche per Forza Italia, che lascia sul terreno lo 0,2% e ora si attesta al 6,5%. Giù anche Azione, accreditata del 3,2%.