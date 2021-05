Sondaggi politici: Lega ancora prima, Fdi tallona il Pd

La Lega è il primo partito, ma non distante dagli altri. Le prime quattro forze si trovano infatti in una forchetta di meno di 4 punti percentuali. Fratelli d’Italia è il terzo partito, e si avvicina al Pd. E’ quanto emerge da alcuni dei risultati del sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 diffuso oggi dal canale All News. In particolare, dalla rilevazione la Lega ottiene il 21.1%, il Pd (19,5%), Fdi (18.8%), M5s (17,3%), Fi (7,4%), Si e Art. 1 – Mdp (3,3%), Azione! (3%), Italia Viva (2,7%), +Europa (2,1%), i Verdi (1,8%). Gli indecisi e gli astenuti sommano il 46, 3%.