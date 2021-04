Sondaggi politici: Lega e Pd giù, boom M5S e Meloni

La Lega e il Pd scendono, M5S e Fratelli d'Italia crescono. E' il quadro delineato dal sondaggio Swg per il Tg La7. Il partito di Matteo Salvini rimane in vetta pur cedendo lo 0,8% e scendendo al 21,2%. Il Partito Democratico guidato da Enrico Letta perde lo 0,2% e ora vale il 19,1%. Il Movimento 5 Stelle cresce dello 0,7% e arriva al 18,4%. Stesso guadagno per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che approda al 18%. Forza Italia cala dal 6,7% al 6,4%. Azione (+0,3%) arriva al 3,7%. Sinistra Italiana scende al 2,8%, Italia Viva al 2,1%.