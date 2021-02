Sondaggi politici, Lega primo partito al 23,1%

(Adnkronos)

Lega ancora primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani secondo l'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7. Più nel dettaglio, il Carroccio sarebbe al 23,1% delle preferenze, con uno 0,4% perso in una settimana. Pd al secondo posto al 18,3% (-0,5%). Terzo posto per Fratelli d'Italia, al 17,5% e che segna un +1,5% in una sola settimana. Seguono M5S, stabile al 15,4%, Forza Italia al 7,5% (+0,6%), Azione al 3,9% (-0,4%), Italia Viva al 2,6% (- 0,5%) e Sinistra Italiana, stabile al 2,5%.