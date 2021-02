Sondaggi politici, "Lega primo partito d'Italia e nel centrodestra"

(Adnkronos)

E' la Lega il primo partito in Italia, e il primo nel centrodestra, con il 24,5 (più 0,6) seguito, per quel che riguarda la coalizione, da FdI (17,3, meno 0,8), FI (7,2), altri di Cdx (1,3, più 0,3). Lo rivela un sondaggio di Enzo Risso realizzato per la Lega Salvini premier il 23 e 24 febbraio. Il totale del centrodestra raggiunge il 50,3.

Per il centrosinistra, il Pd è al 19,3 (più 0,4), poi M5s (15,2, meno 2), Articolo 1 (1,8), SI (1,9), Azione (2,3, più 0,3), Europa Verde (1,5, meno 0,4), +Europa (2,2, più 0,6), Iv (2,9, meno 0,4). Il totale del centrosinistra è al 47,1.