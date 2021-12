Sondaggi politici: Pd ancora primo partito

L'ultima rilevazione Swg per il Tg La7: Fratelli d'Italia secondo sul podio, Lega terzo partito

Il Partito democratico di Enrico Letta ancora primo nell'orientamento di voto degli italiani secondo l'ultimo sondaggio Swg realizzato per il Tg La7. Seconda Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia che - esattamente come i dem - guadagna lo 0,4% in una settimana.

Più in dettaglio, questi i risultati della rilevazione di oggi: Pd al 21,05% (+0,4%), FdI 19,8% (+0,4%), Lega terza al 18,05% (-0,3%), M5S al 15,1% (-0,6%), quindi Forza Italia al 7,3% (+0,3%). Seguono quindi Azione al 4,0% (-0,2%) e Italia Viva, al 2,05% (-0,2%).