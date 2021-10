Sondaggi politici: Pd primo partito con il 19,9%

Pd primo partito in Italia con il 19,9% delle preferenze secondo l'ultimo sondaggio Index Research per Piazzapulita, trasmesso ieri su La7. Fratelli d'Italia scivola quindi in seconda posizione, perdendo lo 0,8% in due settimane. Più in dettaglio, Partito democratico primo nelle intenzioni di voto degli italiani con il 19,9% (+0,7%), segue Fratelli d'Italia al 19,2% (-0,8%), terza la Lega al 18,7% (-0,3%), quarto il M5S al 16,02% (-0,6%). E ancora: Forza Italia al 7,5% (+0,3%), Azione al 4,0% (+0,5%), Sinistra Italiana al 2,3% (-0,2%) e Italia Viva stabile al 2,0%.