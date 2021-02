Sondaggi politici: quanto valgono Lega e Pd con governo Draghi

(Adnkronos)

Cresce Forza Italia mentre calano Lega, Pd, Fratelli d'Italia e M5s. E' il quadro delineato da un sondaggio SWG per il TgLa7 alla vigilia della fiducia al Senato del governo Draghi. Se si votasse oggi il Carroccio, perdendo lo 0,5%, passerebbe dal 24 al 23,5% rispetto a una settimana fa. Solo un -0,2% per il Pd che dal 19 scenderebbe al 18,8%. Fratelli d'Italia perde lo 0,3% fermandosi al 16,2% mentre M5S dal 15,8 scende al 15,4% (-0,4%). Un +0,5% per Forza Italia che si attesterebbe al 6,9%. Segno più anche per Azione che arriverebbe al 4,3% (+0,3%). Al 4% Sinistra Italiana (+0,3%). Ferma al 3,1% Italia VIva.