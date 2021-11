Sondaggi politici, testa a testa Pd-Fratelli d'Italia

Pd primo partito con Fratelli d'Italia a un passo. Lo scarto tra i due è di uno 0,1%. La Lega al terzo posto. E' il quadro delineato del sondaggio Swg per il Tg La7 di oggi, 15 novembre 2021. Fratelli d'Italia guadagna lo 0,2% e si attesta al 20,2%. In leggero calo il Partito Democratico, che perde lo 0,2% e arriva al 20,3%. La Lega cede lo 0,1% e ora si attesta al 18,7%. Passo indietro per il M5S, che cede lo 0,3% e vale il 16,1%. In calo Forza Italia, che lascia sul terreno lo 0,1% arrivando al 6,9%. Azione perde lo 0,1 e si ferma a 3,9%, mentre guadagna lo 0,3% Sinistra Italiana che sale al 2,5%.