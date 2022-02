Sondaggio Winpoll, il 31 per cento dei palermitani ha poca fiducia in Orlando

Il 31 per cento dei palermitani ha "poca fiducia" in Leoluca Orlando.E' quanto emerge da un sondaggio Winpoll effettuato tra l’11 e il 14 febbraio. Il 50 per cento degli intervistati ha "per nulla" fiducia nel sindaco, il 14 per cento "abbastanza" e il 5 per cento "molta". La stessa domanda è stata posta agli intervistati su Fabrizio Ferrandelli, per due volte candidato a sindaco e sconfitto da Orlando. Il 40 per cento ha "poca fiducia" nel giovane consigliere comunale, il 33 per cento abbastanza, il 20 per cento "per nulla" e 7 per cento "molta". C'è anche Roberto Lagalla tra le persone citate nel sondaggio. Il 44 per cento degli intervistati dice che ha "poca fiducia" nell'assessore regionale all'Istruzione, il 17 per cento "per nulla", il 29 per cento "abbastanza" e il 10 per cento "molta". La stessa domanda è stata posta sul senatore di Italia Viva Davide Faraone. Il 37 per cento ha "poca fiducia" in lui, il 42 per cento "per nulla", il 19 per cento "abbastanza" e il 2 per cento "molta".