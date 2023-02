Sono 127 le aziende selezionate dal bando #Conciliamo

Sono 127 le aziende che si sono assicurate un posto in graduatoria nel bando #Conciliamo, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia per realizzare progetti di welfare aziendale che “consentano lo sviluppo di azioni su misura per i dipendenti e le loro famiglie, migliorando la qualità di vita dei lavoratori”. L’iniziativa si pone come obiettivi “il rilancio demografico, l’incremento dell’occupazione femminile, il riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne, il sostegno alle famiglie con disabilità, il contrasto all'abbandono degli anziani, il supporto della famiglia in presenza di componenti disabili e la tutela della salute”.

Tra le aziende selezionate, Sara Aassicurazioni. Il contributo, a cui si aggiunge un co-finanziamento del gruppo Sara, promuoverà attività distribuite su tre pilastri: investimento e valorizzazione delle risorse interne attraverso programmi di coaching e di lingua inglese, in un’ottica di reward ed employability; allestimento di un ambiente di lavoro stimolante, attraverso la realizzazione di spazi high tech per il co-working aziendale, il rinnovo dei device per i dipendenti e del servizio di car sharing aziendale elettrico a impatto zero; implementazione del programma di people care, attraverso permessi aggiuntivi per il supporto di familiari con patologie inabilitanti e rimborsi per spese relative a centri di assistenza/residenziali per i familiari anziani, servizio di counseling, di un nutrizionista aziendale, di un personal e motivational trainer nelle palestre aziendali.

“#Conciliamo ci dà l’opportunità di ampliare e consolidare gli strumenti con cui la nostra organizzazione si impegna costantemente a supportare il benessere e la crescita delle persone che ne fanno parte, contribuendo al sostegno della comunità sia interna, riferibile ai nostri dipendenti, sia esterna, intesa come sistema sociale”, ha commentato Michele Mannella direttore risorse umane di Sara Assicurazioni.