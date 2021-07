Sono aperte le iscrizioni nel portale VisitOman.om

La prima piattaforma nazionale di prenotazioni digitale dedicata al settore turistico

MUSCAT, Oman, 5 luglio 2021 /PRNewswire/ -- OMRAN, l'organismo esecutivo del Sultanato preposto allo sviluppo del turismo, ha presentato VisitOman.om, il primo portale nazionale autorizzato di prenotazione e informazione dedicato al settore turistico in Oman. Nella sua prima fase, le iscrizioni sono aperte ai partner del settore turistico operanti nei mercati internazionali nonché agli operatori turistici e di viaggio omaniti per prenotazioni future.

Sua Eccellenza Salim bin Mohammed Al Mahruqi, Ministro del Patrimonio Culturale e del Turismo, ha dichiarato: "Il lancio dell'identità di brand dell'operatore turistico nazionale VisitOman.om è un passo importante che si allinea al piano Oman Vision 2040 e ai progetti di diversificazione economica. La piattaforma digitalizzerà la supply chain turistica locale, in collaborazione con i nostri partner, e diventerà un fattore fondamentale per sostenere l'obiettivo del Sultanato di aumentare gli investimenti locali e internazionali nell'infrastruttura turistica, nonché per riuscire nell'intento di attrarre 11,7 milioni di turisti entro il 2040, 5 milioni dei quali provenienti dall'estero. "VisitOman.om" è inoltre in linea con il piano di ripresa adottato dal Ministero del Patrimonio Culturale e del Turismo."

Il lancio di VisitOman.om avviene mentre il Sultanato introduce delle iniziative strategiche volte a riavviare il settore turistico e alla ripresa delle attività turistiche. Poiché le esigenze globali dei viaggiatori sono in costante evoluzione, il portale offrirà ai partner commerciali, ai consumatori finali e ai viaggiatori alla loro prima visita pacchetti di qualità con conferma immediata, pienamente supportati da specialisti di destinazione e partnership.

L'ing. Mohammed bin Salim Al Busaidi, presidente del gruppo OMRAN, ha dichiarato: "Il lancio della piattaforma VisitOman.om è un passo importante per il gruppo OMRAN verso la realizzazione della propria visione investendo nella catena di valore del settore turistico, implementando e attivando al contempo la strategia di distribuzione del turismo che mira ad aumentare il numero di turisti in arrivo nel Sultanato da diversi importanti mercati regionali e internazionali. Ciò va di pari passo con l'instancabile impegno del Gruppo volto a sviluppare il settore attraverso la creazione di progetti sostenibili che contribuiscono alla diversificazione economica. È in linea con gli sforzi incessanti del Gruppo per sviluppare il settore istituendo progetti sostenibili che contribuiscono alla diversificazione economica. Questa piattaforma potenzierà il contributo dei partner locali e internazionali attraverso varie opportunità di investimento e di business e lavorerà per rafforzare le partnership commerciali e turistiche strategiche con i fornitori di servizi che beneficeranno delle promettenti opportunità che la piattaforma offrirà".

"In qualità di braccio esecutivo del Sultanato per lo sviluppo turistico, il gruppo OMRAN sfrutterà il potenziale di VisitOman.om. La piattaforma consentirà ai partner commerciali e ai clienti di effettuare prenotazioni dirette e rapide, favorendo quindi l'integrazione tra offerta e domanda", ha aggiunto.

Entro il quarto trimestre del 2021 VisitOman.om includerà informazioni sulle opportunità di partnership e sui pacchetti che uniscono creativamente l'ampia offerta del Sultanato. Contenuti informativi e strumenti di prenotazione semplificati per voli, trasferimenti, hotel, tour, escursioni, ristoranti, pacchetti, sconti, incentivi saranno offerti da fornitori accreditati e certificati di qualità, tutti sottoposti a un processo di accreditamento.

VisitOman.om semplificherà le interazioni con gli operatori di viaggio globali, tra cui agenzie di viaggio, tour operator, consolidatori, aggregatori e distributori.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1557031/Oman_Travel_Platform.jpg