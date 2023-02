"Sono io Maddie McCann, ecco le prove": le foto di una ragazza su Instagram

Sostiene di essere la bambina, scomparsa nel 2007, durante una vacanza ad Algarve in Portogallo

"Penso di essere Maddie McCann, aiutatemi". E' il singolare appello di una ragazza tedesca che su Instagram pubblica una serie di fotografie con l'account 'iammadeleinemcannbackup', dicendosi convinta di essere Madeleine McCann, la bambina scomparsa nel 2007 durante una vacanza ad Algarve in Portogallo. La giovane sostiene di aver avuto il dubbio di poter essere la piccola sparita da alcune parole dette dalla nonna. Le immagini, "ecco le mie prove" scrive, mostrano le stesse macchie della pelle. "Per questo vorrei fare l'esame del Dna e contattare i genitori della bimba sparita che potrebbero essere i miei" dichiara, aggiungendo di non essere stata mai contattata dalla polizia inglese.