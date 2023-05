Sonzogni (Volvo): "Noi pionieri di veicoli elettrici a batteria fin dal 2019"

“Il viaggio di Volvo che ci porterà a ridurre completamente le emissioni di CO2 entro il 2050 prevede l'investimento in ricerca e sviluppo in diverse tecnologie. Attualmente stiamo investendo sui biofuel, sui veicoli a gas e a biogas, sull'idrogeno e ovviamente sui veicoli elettrici a batteria di cui siamo i pionieri sin dal 2019”. Queste le parole di Francesco Sonzogni, marketing manager di Volvo Trucks Italia, a margine del lancio dell’Electric Tour 2023, viaggio lungo la penisola del Volvo FH Electric, la versione 100% elettrica del veicolo iconico di Volvo Trucks.

“Sulla base di questa forte leadership abbiamo lanciato l’Electric Tour, un viaggio dal Nord al Sud Italia, che toccherà tutte le nostre concessionarie. In particolare, sarà suddiviso in 17 tappe, dove i nostri clienti potranno toccare con mano il progresso della nostra tecnologia e dei nostri veicoli”, aggiunge.

Il tour, che si concluderà verso la fine di novembre 2023, è una grande opportunità per dimostrare che viaggiare lungo le strade italiane con un veicolo industriale full electric è già una realtà e Sonzogni, invita “chiunque desideri, a prenotare un test drive presso il proprio concessionario di fiducia oppure iscriversi sul nostro sito volvotrucks.it”. Un’occasione unica per sperimentare la silenziosità di un mezzo pesante privo di vibrazioni e rumori e anche come tiene a precisare Sonzogni, in conclusione, per confermare la Mission di Volvo Trucks: “Viaggiare tutti insieme verso lo zero. Zero emissioni, Zero fermi-macchina e Zero incidenti”.