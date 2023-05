Soocas annuncia Neos su Kickstarter, un rivoluzionario spazzolino elettrico a doppia azione con spazzolino e filo interdentale.

NEW YORK, 17 maggio 2023 /PRNewswire/ - Soocas annuncia il lancio del suo rivoluzionario spazzolino elettrico a doppia azione con filo interdentale, Soocas Neos. Questo spazzolino elettrico è destinato a ridefinire l'igiene orale. Soocas Neos, con le sue funzionalità di filo interdentale e spazzolino, è in grado di raggiungere e pulire una maggiore area rispetto agli spazzolini elettrici tradizionali.

Soocas Neos garantisce una pulizia completa con filo interdentale e spazzolino, grazie alla funzionalità 2-in-1. "Il nostro desiderio è quello di fornire agli utenti un prodotto a copertura totale che non solo pulisca correttamente tutte le aree dentali, ma che raggiunga anche quegli spazi ampiamente trascurati tra i denti e il bordo gengivale", ha dichiarato il CEO di Soocas. La funzione di filo interdentale incorporata consente a Neos di accedere con facilità alle aree difficili da raggiungere coi tradizionali strumenti.

La combinazione di filo interdentale e spazzolino aiuta a rimuovere una quantità di placca dentale 40 volte superiore, ad aumentare la pulizia delle spaziature dentali di oltre 10 volte e a sbiancare efficacemente i denti 2 volte di più rispetto a uno spazzolino manuale.

Neos Design

La pompa brevettata FlowPulse applica la pressione dell'acqua creando un flusso d'acqua pulsante attraverso il motore a vibrazione ad alta frequenza, appropriatamente denominato MagVortex. Il motore a vibrazione fornisce l'energia necessaria per la pulizia dei denti, mentre la testina dello spazzolino combina il flusso d'acqua pulsante per pulire efficacemente i denti da ogni direzione.

Modalità di pulizia

Neos offre attualmente due modalità di pulizia in base alle esigenze dell'utente. La modalità di pulizia profonda spazzola i denti per 75 secondi, poi prevede un'ulteriore combinazione di spazzolino e filo interdentale della durata di 30-50 secondi. La modalità di pulizia rapida spazzola e passa il filo interdentale in 30-50 secondi, per coloro che vanno di fretta.

Caratteristiche aggiuntive

Neos ha un'autonomia della batteria di 30 giorni, è impermeabile con grado di protezione IPX8, è dotato di una base di ricarica wireless e di un indicatore LED di batteria scarica che informa l'utente quando è il momento di ricaricare.

Prezzo e disponibilità

Valore: 229,98 $

Prezzo di vendita: 134 $

Piattaforma di lancio iniziale: Kickstarter

Soocas ha preparato il kit Kickstarter Innovator Perk, che include 4 testine Neos.

Informazioni su Soocas

Fondata nel 2015, Soocas, marchio leader nel settore della cura della persona, si occupa della ricerca e sviluppo di dispositivi elettronici per la cura della persona. Sin dalla sua fondazione, Soocas ha registrato vendite annuali costanti di 15 milioni di unità in oltre 30 Paesi in tutto il mondo.

Per notizie e richieste relative alle PR di Soocas, si prega di contattare gli indirizzi e-mail riportati di seguito:

Sito Web: usa.soocas.com

Contatto PR: hello@soocas.com

Richiesta di informazioni aziendali: wholesale@soocas.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2076523/Soocas_Neos_Electric_Toothbrush.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/soocas-annuncia-neos-su-kickstarter-un-rivoluzionario-spazzolino-elettrico-a-doppia-azione-con-spazzolino-e-filo-interdentale-301827269.html