Sorridi o agita la mano, e il pagamento è fatto

Carte di credito addio, per pagare nei negozi basterà usare le mani o la faccia. "Mastercard sta sperimentando nuovi metodi di riconoscimento biometrico come parte del suo futuro business nel Metaverso", ha spiegato a CNBC Ajay Bhalla presidente del settore cyber e intelligence della società. Gli esperimenti per le nuove opzioni di pagamento sono appena partiti in Brasile, in collaborazione con una catena di supermercati e con Payface, azienda specializzata in software di riconoscimento facciale. La nuova tecnologia di Mastercard consentirà ai consumatori di completare le loro transazioni semplicemente agitando le mani davanti a uno scanner o sorridendo alla videocamera del negozio abilitato. Facendo risparmiare tempo e code, e rischi sanitari, e aumentando la sicurezza