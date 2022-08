Sos Turista, attenzione alle truffe su affitti case vacanze

Sulle case vacanze in Italia la truffa è dietro l'angolo e, il più delle volte, affidarsi ad annunci online nei siti più gettonati non dà garanzie. I primi dieci operatori turistici italiani, che espongono annunci sul web, le cosiddette 'bacheche' non hanno competenze in merito e non rispondono mai dei problemi che si creano. "Se la casa è diversa da quella affittata, o addirittura se non esiste, non è un loro problema. Ogni anno lo sportello Sos Turista riceve 20-30 chiamate ma è interessante notare che non tutti i malcapitati denunciano la truffa". E’ quanto segnala Marzio Govoni, coordinatore nazionale dello sportello Sos Turista-Federconsumatori, parlando con l'Adnkronos.

"Chi ospita a pagamento l’inserzione non risponde minimamente del contenuto, né di quanto può accadere nel corso della vacanza" aggiunge Govoni citando alcune delle principali bacheche in rete: "Subito.it, Idealista, Immobiliare.it, Bakeka e tanti altri che sono diventate autostrade per i truffatori seriali, ma anche per gli affitti irregolari, in nero".

"E' difficile difendersi, anche perché i vari decaloghi che pubblichiamo per non cadere vittime di truffe vengono letti anche dai truffatori che sono sempre più scaltri" spiega Govoni. "La maggior parte dei raggiri - prosegue - riguarda non tanto le case vacanze 'fantasma' quanto l'assenza di servizi dichiarati, magari si arriva in una casa, dopo aver dato la caparra, e magari non si trova la lavatrice, o la piscina". Un'alternativa per tutelarsi dalle truffe la suggerisce Facile.it raccomandando agli utenti di stipulare le polizze che proteggono i viaggiatori da questo pericolo.

Comunque, nonostante i raggiri, che riguardano fortunatamente una minoranza di annunci, il mercato immobiliare degli affitti brevi è fiorente. Prova ne è che nel 2022 i canoni di locazione delle abitazioni segnano un +4,8% medio su base annua, in netto miglioramento rispetto al 2021, beneficiando della crescita dei flussi turistici, secondo quanto emerge dall'Osservatorio nazionale immobiliare turistico 2022 di Fimaa-Confcommercio.