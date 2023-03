SOS2012. Dal Trekking all’Orienteering, dai corsi di sopravvivenza al primo soccorso

“La società moderna indubbiamente condiziona le nostre scelte di vita, dietro la facciata del benessere e di una posizione sociale sicura si nasconde il pericolo del non saper fronteggiare una situazione di emergenza, qualunque essa sia”, questa è l’introduzione che si può trovare nelle pagine social di una delle più attive associazioni di Survival Bushcraft; stiamo parlando della SOS2012®, affiliata ASI.

Le sedi territoriali, dal 2020 ad oggi, sono arrivate ad essere sparse tra Lazio, Lombardia, Toscana, Puglia e Sicilia e sicuramente uno degli obiettivi è quello di aumentare e crescere ancora.

Tra le varie attività che la ASD organizza, in tutto il territorio nazionale, possiamo trovare corsi di Sopravvivenza, corsi di Bushcraft, corsi di Primo Soccorso ed anche una parte di formazione relativa ai corsi effettuati all’estero e tutte le attività vengono svolte in location boschive adiacenti alle strutture che ospitano le sedi territoriali SOS2012®. Non mancano poi dei cenni di teoria grazie ai corsi di Orientamento e Cartografia oppure corsi di Tracking per ricerca e riconoscimento tracce.

Le offerte quindi sono tantissime, dal saper accendere un fuoco in pieno bosco ma in totale sicurezza fino anche a riuscire a costruirsi, con materiali di recupero o di scarto, un arco perfettamente funzionante per poter procacciare cibo o altri elementi utili che la natura mette costantemente a nostra disposizione.

Il ritorno alla natura e all’attività all’aria aperta (Outdoor Experience) fa in modo che l’uomo provi ad adattarsi alle piccole o grandi difficoltà (di cui si parlava nell’introduzione) che possono fungere da snodo cruciale per la sopravvivenza. Nella vita attuale, quella che a noi piace definire come ”moderna” il saper valutare e gestire una situazione di tensione non richiede solo una buona dose di forza e coraggio. La differenza sta soprattutto nel saper come reagire a livello mentale, oltre che operativo. E uno dei tanti spunti con i corsi messi a disposizione da SOS2012® è proprio questo.

Lo staff delle varie scuole SOS comprende tecnici con conoscenze esperte del mondo survival formati direttamente tramite la FISSS (Federazione Italiana Survival Sportivo e Sperimentale) ed è anche attivo un corso per abilitazione alla professione di Istruttore FISSS riconosciuto in ambito Nazionale ed Internazionale.