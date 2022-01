Sostenibili ai fornelli, arriva il 'menù consapevole'

A lanciare il progetto è Lagostina con lo chef Antonino Cannavacciuolo: per tutto l'anno ricette, appuntamenti e consigli per tutelare l'ambiente anche in cucina

Diffondere il valore dell’ecosostenibilità in cucina. Nasce con questo obiettivo il nuovo progetto “Menù Consapevole” di Lagostina (che oltre 120 anni fa nasceva grazie alla felice intuizione di riciclare materiali di scarto per produrre le sue prime posate in ferro stagnato). Quest’anno, Lagostina rinnova il suo impegno a favore dell’ambiente mettendo a disposizione risorse e il proprio know-how per diffondere pratiche sostenibili in cucina. Nasce così “Menù consapevole”, un progetto che ha lo scopo di promuovere, attraverso numerose attività e alla realizzazione di ricette replicabili da tutti, la possibilità di ridurre consumi ed eventuali sprechi in cucina.

Il progetto, lanciato con un video messaggio da Antonino Cannavacciuolo, in questi giorni sui canali digitali di Lagostina, durerà tutto l’anno e avrà, dunque, come ingrediente speciale la sostenibilità. Durante i 12 mesi del 2022, infatti, partner, ambassador e membri della community Lagostina saranno invitati a cimentarsi nella realizzazione di piatti che utilizzano poca acqua e energia, o che siano antispreco e con ingredienti a km 0.

Le ricette create avranno, così, il compito di fornire indicazioni sulle giuste quantità e qualità degli ingredienti utilizzati, nonché svelare trucchi di preparazione e strumenti ideali per una cucina a basso impatto ambientale senza rinunciare al gusto e alla bontà tipiche della cucina italiana. Un esempio su tutti, l’utilizzo della pentola a pressione che, con un basso consumo d’acqua e ridotti tempi di cottura, permette di risparmiare risorse e al contempo conservare al meglio le proprietà degli ingredienti impiegati.

A sostenere il progetto, oltre allo chef stellato Cannavacciuolo, ci saranno anche aziende, media e volti noti del mondo del food e amanti della natura che, in occasioni speciali dell’anno, forniranno originali contributi sul tema cucina e ambiente. Tra questi: Giovanni Soldini, velista e recordman di navigazioni estreme che, da quest’anno, aderisce anche al programma di Ocean Literacy promosso dall’Unesco e che mira ad aumentare consapevolezza e conoscenza di tutti sul mare; Tessa Gelisio, conduttrice e autrice televisiva, scrittrice, blogger e presidente dell’associazione ambientalista forPlanet Onlus; Sonia Peronaci, imprenditrice digitale e fondatrice di Giallozafferano ora volto e promotrice del sito che porta il suo nome e della sua redazione Sonia Factory.

Attraverso concorsi, promozioni e mini-eventi, che saranno svelati nel corso dell’anno, Lagostina coinvolgerà tutti i membri della sua community nella partecipazione al progetto al fine di sensibilizzare e promuovere il più possibile l’ecosostenibilità in cucina. Infine, le ricette raccolte durante tutte le attività daranno vita al “Menù consapevole” e saranno, poi, diffuse da Lagostina sulla propria app, sui canali social e un sito web dedicato per renderle disponibili a tutti.

Lagostina, intanto, continua nel suo impegno per l’ambiente. Alcuni esempi: l’88% dell’acciaio inossidabile 18/10 utilizzato ad Omegna è riciclato, i fondi in alluminio delle pentole sono composti esclusivamente da alluminio riciclato, il processo di lucidatura, pulitura e saldatura delle maniglie non spreca acqua ma riutilizza sempre la stessa dopo averla filtrata e depurata. Inoltre Lagostina ha eliminato il 90% della plastica utilizzata durante il processo di confezionamento e spedizione e si è dotata negli anni di un magazzino di ultima generazione che, con una superficie ridotta del 60% rispetto a un magazzino di stoccaggio della stessa capacità, grazie alla perfetta coibentazione, non necessita né di riscaldamento né di climatizzazione.