Sostenibilità ambientale e benessere degli animali: scopriamo con Europoll il futuro della produzione avicola

Caraglio (Cn), 25 maggio 2023 – Oggi la sostenibilità è una priorità del settore zootecnico, un criterio preso in considerazione dalle aziende agricole più avanzate che prestano la massima attenzione agli aspetti economici, sociali e ambientali dell’attività.

Si tratta dell’approccio adottato dall’avicoltura italiana, un settore che punta da anni sulla sostenibilità ambientale e il benessere degli animali per garantire la massima qualità e sicurezza ai consumatori.

Il comparto avicolo italiano rappresenta del resto il 10% del fatturato della zootecnia nazionale, dimostrandosi un settore strategico per l’economia del Paese e delle comunità locali.

Negli ultimi anni le aziende avicole hanno intrapreso un processo di sostenibilità a 360°, puntando sulla riduzione dell’uso degli antibiotici, l’alimentazione naturale degli animali e la qualità di vita delle specie avicole allevate.

Questo impegno è portato avanti da realtà come Europoll, azienda agricola a conduzione familiare specializzata nell’allevamento e produzione di carni avicole pregiate nostrane.

Con oltre 75 anni di esperienza e tre generazioni coinvolte, Europoll commercializza i prodotti di altissima qualità a marchio Costamagna, con animali allevati a terra sfruttando la luce naturale, senza OGM e senza antibiotici, tra cui specie di nicchia come Galletti Livornesi, Gran Gallo, Capponi e Faraone.

La qualità della produzione avicola passa per il benessere degli animali

Negli allevamenti avicoli all’avanguardia il benessere degli animali rappresenta uno standard imprescindibile.

Ciò consente di usufruire di numerosi benefici, dalla riduzione dell’utilizzo in via preventiva degli antibiotici all’adozione di pratiche di allevamento più sostenibili. Inoltre, permette di ottenere carni di qualità più elevata ed evitare l’impiego di alimenti geneticamente modificati.

Allo stesso tempo, garantire il benessere delle specie avicole significa prendersi cura del territorio, dalla promozione di mangimi naturali a base di cereali coltivati in modo naturale, fino alla tutela dei terreni e delle risorse idriche della zona. Mantenere standard di qualità di vita elevati degli animali richiede anche innovazione, per una gestione accurata degli allevamenti e un monitoraggio costante delle condizioni ambientali.

La produzione avicola sostenibile, infatti, comporta l’allevamento a terra degli animali, con la predisposizione di aree protette in cui vengono strettamente controllati una serie di parametri come l’umidità, l’illuminazione, la temperatura, la densità degli animali e il ricambio d’aria.

Oltre al consumo di vegetazione naturale, le specie avicole allevate a terra sono alimentate con prodotti di qualità senza OGM, selezionati per garantire un corretto apporto di nutrienti agli animali.

A questo proposito, la storica azienda agricola Europoll rispetta il disciplinare della certificazione IT001EA Unaitalia, sia nei processi di allevamento che nelle operazioni di trasformazione delle carni.

In particolare, i prodotti a marchio Costamagna di Europoll sono ottenuti da razze avicole nostrane a lenta crescita allevate a terra, senza l’uso di antibiotici e utilizzando un’alimentazione naturale priva di OGM, composta al 65% da cereali come soia e mais.

Tracciabilità e controllo della filiera per garantire qualità e sicurezza ai consumatori

Porre gli animali in un contesto sostenibile, garantendo parametri essenziali per il benessere degli avicoli e il rispetto dell’ambiente circostante, permette di realizzare prodotti di altissima qualità e ridurre l’impatto degli allevamenti.

Ciò richiede di rivolgere un’attenzione costante all’intera filiera avicola, dall’acquisto dei pulcini al loro allevamento a terra, fino alla trasformazione delle carni e ai processi di confezionamento, etichettatura, trasporto e conservazione dei prodotti avicoli.

Un aspetto fondamentale per garantire i massimi standard di qualità e sicurezza è il controllo della filiera: un’attività essenziale per valutare il rispetto di una serie di condizioni indispensabili per la qualità, la sicurezza e il benessere degli animali.

Si tratta innanzitutto delle ispezioni del personale del Ministero della Salute, volte a verificare la corretta alimentazione degli animali e l’utilizzo prudente e conforme alle leggi dei farmaci, soprattutto gli antibiotici.

In secondo luogo, ci sono i controlli del Servizio Veterinario competente, finalizzati alla valutazione del benessere animale attraverso visite e ispezioni negli allevamenti. Infine, la filiera viene monitorata dai controlli dei tecnici del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che verificano per esempio l’applicazione adeguata dei disciplinari sull’etichettatura delle carni avicole.

A tutte queste attività si aggiungono i controlli effettuati dalle aziende, necessari per verificare l’idoneità della filiera agli standard di qualità definiti dalle policy aziendali e dalle certificazioni di riferimento.

In qualità di azienda certificata Unaitalia, Europoll assicura un elevato standard qualitativo e rispettoso del disciplinare sulle carni avicole IT001EA – Unaitalia, con tutti i prodotti a marchio Costamagna che sono realizzati all'interno di una filiera controllata dai tecnici, veterinari e agrotecnici dell’azienda agricola italiana.

In questo modo Europoll può garantire l’eccellenza delle carni avicole pregiate nostrane Costamagna, oltre alla massima sicurezza alimentare per i consumatori e trasparenza attraverso un’etichettatura semplice, chiara ed esaustiva.

