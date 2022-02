Sostenibilità: Bennet rafforza partnership con Too Good To Go

In occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, Bennet raddoppia i punti vendita che collaborano con l'app antispreco Too Good To Go: passano da 15 a 30. La partnership con Too Good To Go si è imposta in Bennet come strumento aggiuntivo per incrementare e ottimizzare l’impegno sostenibile dell’azienda. Si affianca da un lato al riordino automatico dei prodotti alimentari, che tramite un algoritmo assicura una gestione ottimale delle quantità limitando eccessive consegne; dall’altro alla vendita scontata al 50% come “Ancora Buoni” delle merci prossime alla scadenza ma ancora edibili, e non da ultimo alle donazioni quotidiane del fresco a Banco Alimentare e ad altri enti caritativi.

L’approccio di responsabilità adottato da Bennet per combattere lo spreco alimentare agisce su più livelli: non è solo atto di cura verso le risorse del pianeta e contributo alla riduzione delle emissioni di CO2, ma anche educazione e coinvolgimento dei collaboratori nel punto vendita. Nell’ambito della collaborazione con Too Good To Go, infatti, è prevista una formazione ad hoc di figure chiave come il direttore responsabile dell’area freschi e, per alcuni negozi, anche degli addetti di bennetdrive (area dove avviene l’assemblaggio e la raccolta dei cibi messi in vendita attraverso l’app).

Ogni giorno i punti vendita Bennet aderenti promuovono sull’applicazione, senza svelarne il contenuto, le proprie Magic Box composte da combinazioni di prodotti alimentari, freschi e prossimi alla scadenza, sempre diverse: non ci sono infatti vincoli nel numero e nella tipologia di alimenti scelti. L’acquirente quindi, oltre a contribuire al grande obiettivo anti spreco che ci riguarda tutti, si gode la piccola e personale magia di aprire una scatola e scoprire le sorprese nascoste. A fine dicembre 2021, la collaborazione di Bennet con Too Good To Go ha salvato dallo spreco il corrispettivo di 8.912 pasti e generato un risparmio di 22,3 tonnellate di CO2.