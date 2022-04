Sostenibilità: da Continental i primi pneumatici da bottiglie in Pet riciclate

Continental è il primo produttore di pneumatici ad avviare la produzione in serie di pneumatici con filato di poliestere ottenuto da bottiglie di plastica in Pet riciclate, attraverso un nuovo processo tecnologico. Questo materiale sostituisce completamente il poliestere convenzionale utilizzato nella costruzione della carcassa dello pneumatico. Un set di pneumatici standard per autovetture contiene il poliestere ottenuto da circa 40 bottiglie in Pet riciclate. A settembre 2021, Continental ha presentato per la prima volta la tecnologia ContiRe.Tex che utilizza filato di poliestere ricavato, senza alcun passaggio chimico intermedio, da vecchie bottiglie in Pet, che non sarebbero riciclate in altro modo.

Le bottiglie utilizzate da Continental provengono esclusivamente da regioni senza un sistema di riciclaggio a circuito chiuso. Nell'ambito di un processo di riciclaggio, le bottiglie vengono smistate e pulite meccanicamente, dopo aver rimosso i tappi. Dopo la triturazione meccanica, il Pet viene ulteriormente trasformato in poliestere granulato e, infine, filato. “Nei nostri pneumatici premium utilizziamo solo materiali ad alte prestazioni. D'ora in poi, questi includeranno filati di poliestere ricavati da bottiglie in Pet e realizzati con un processo di riciclaggio particolarmente efficiente. Abbiamo portato la nostra innovativa tecnologia ContiRe.Tex alla fase di produzione in soli otto mesi" afferma Ferdinand Hoyos, responsabile business replacement di Continental in Europa, Medio Oriente e Africa (Emea).

"Stiamo costantemente espandendo la quota di materiali rinnovabili e riciclati presenti nei nostri pneumatici. Entro il 2050, al più tardi, miriamo a utilizzare solo materiali sostenibili nella nostra produzione”, aggiunge. I primi pneumatici con bottiglie in Pet riciclate sono ora disponibili. Tutti gli pneumatici dotati della tecnologia ContiRe.Tex ora sul mercato sono prodotti nello stabilimento Continental di Lousado, in Portogallo. Gli pneumatici con tecnologia ContiRe.Tex riportano un logo speciale sul fianco (“Contains Recycled Material”).