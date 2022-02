Sostenibilità: Dhl Global Forwarding investe in carburanti sostenibili

Dhl Global Forwarding, realtà del settore del trasporto aereo e marittimo del gruppo Deutsche Post Dhl, ha investito in 33 milioni di litri di carburante sostenibile per l’aviazione da Air France Klm Martinair Cargo con l’obiettivo di risparmiare più di 80mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica. Una cooperazione triennale che rappresenta uno dei più significativi acquisti di Sustainable Aviation Fuel (Saf) nel settore del Freight Forwarding. L'iniziativa fa parte della nuova roadmap sostenibile tracciata dal Gruppo Deutsche Post Dhl che mira a investire 7 miliardi di euro in tecnologie green entro il 2030 e a ridurre a zero le emissioni dell’industria logistica entro il 2050.

“Con la nostra sustainability roadmap ci siamo posti obiettivi ambiziosi nel nostro viaggio verso una logistica a zero emissioni - dichiara Mario Zini, amministratore delegato di Dhl Global Forwarding Italy - I carburanti sostenibili sono un passo fondamentale in questa direzione ed è per questo che ci siamo impegnati a coprire almeno il 30% del fabbisogno di carburante per il trasporto aereo e marittimo con carburanti sostenibili entro il 2030. Per accelerare la transizione verso un trasporto a basse emissioni di carbonio e infine a zero emissioni è necessaria la collaborazione di tutti gli attori coinvolti lungo la supply chain. Dopo tutto, abbiamo solo un pianeta".

"La nostra collaborazione con Afklmp ci aiuterà ad avvicinarci verso un trasporto aereo a zero emissioni - commenta Carlo De Ruvo, Head of Airfreight di Dhl Global Forwarding Italy - Parallelamente alle partnership che ci impegniamo a stabilire con i principali attori coinvolti lungo la supply chain, riteniamo importante lavorare internamente su soluzioni in grado di rispondere alle esigenze dei nostri clienti: la nostra piattaforma 'book & claim', per esempio, assicura che le riduzioni delle emissioni Scope 3 siano attribuite alle aziende con cui collaboriamo, così che anche loro possano fare un passo avanti verso i loro obiettivi sostenibili”.