Sostenibilità: Erg nel Cdp Suppliers Engagement Leaderboard' con rating A

Erg entra nel 'Suppliers Engagement Leaderboard' di Cdp (Carbon disclosure project), che racchiude le imprese, a livello globale, con le migliori performance nella creazione di una catena di approvvigionamento sostenibile. Tra più di 13mila aziende valutate nel 2021, Erg rientra nell’ 8% delle società che hanno ottenuto il rating 'A', il più alto nella scala di valutazione realizzata sulla base del questionario 'Climate Change' di Cdp. La performance di Erg era già stata misurata nel 2019, ottenendo un rating 'B' e nel 2020 con rating 'A-'.

Il riconoscimento premia i fondamenti del progetto 'Sustainable Procurement' nell’ambito del quale Erg è impegnata a garantire la sostenibilità dell’intera supply chain con azioni volte a misurare e ridurre i rischi ambientali, in coerenza con i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite (Sdgs).

Questo rating si aggiunge ad altri prestigiosi ottenuti nel 2021 dal nostro Sustainable procurement, tra cui i premi attribuiti nell’ambito del 'Value Chain Collaboration' di Adaci e nel 'The Procurement Awards' per la categoria 'Acquisti Etici e Sostenibili'.