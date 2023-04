Sostenibilità, Giansanti (Confagricoltura): “Rivoluzione digitale stravolgente per preservare risorse naturali”

“Innovazione e sostenibilità sono parole d’ordine. Da anni lavoriamo per promuovere l’innovazione nei modelli produttivi, rispondendo anche alle richieste dei nostri consumatori. Il digitale sarà stravolgente, la rivoluzione digitale permetterà agli agricoltori di produrre sempre di più lavorando sulla sostenibilità e preservando le risorse naturali”. Lo ha dichiarato Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura, in occasione dell’European Innovation for Sustainability Summit 2023 che si è tenuto a Roma.