Sostenibilità, Honda è main partner di 'Good Energy Talks'

Un evento social promosso da Hearst in occasione della Giornata Mondiale della Terra. Nel corso dell’evento consegnati Hearst Good Energy Awards, riconoscimenti a chi si è distinto per visione costruttiva ed impegno costante e concreto a favore di una sostenibilità a 360°. Mattogno, 'in una fase di trasformazione il nostro impegno è anche sulla riduzione delle emissioni lungo tutta la filiera produttiva'

Sarà Honda, "in linea con i principi che hanno da sempre contraddistinto il marchio", il main partner al Good Energy Talks, l’evento digitale in diretta live sui canali Facebook delle testate Hearst in calendario domani 22 aprile dalle 16.30 alle 19.30. Un evento motivazionale, condotto da Camila Raznovich, che sarà votato alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, realizzato simbolicamente nella giornata dedicata all’ambiente e alla salvaguardia del pianeta.

L’evento social ha l’obiettivo di proporre ispirazioni e stimoli concreti per motivare ciascuno di noi a fare la propria parte, grazie all’esempio di speaker d’eccezione, da Oscar Farinetti, a Massimo Bottura. Ogni relatore condividerà con il pubblico il proprio impegno, le attività a cui partecipa, le cause per le quali si spende. Simone Mattogno, General Manager Auto di Honda Motor Europe Italia, interverrà nel corso dei talk illustrando la visione di Honda, attraverso il racconto del percorso intrapreso verso l’elettrificazione della gamma auto entro il 2022, una scelta attuata - spiega - in un periodo storico "che porterà ad una forte ristrutturazione economica e soprattutto sociale e che richiede risposte concrete e significative. L’impegno di Honda non è solo finalizzato all’offerta di prodotti compatibili con le sempre più stringenti norme in tema ambientale, ma si concentra sulla riduzione delle emissioni lungo tutta la filiera produttiva.”

Nel corso dell’evento la Giuria Hearst consegnerà Hearst Good Energy Awards, riconoscimenti a chi si è distinto per visione costruttiva ed impegno costante e concreto a favore di una sostenibilità a 360°.