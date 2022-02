Sostenibilità: la formazione digitale di Lyve è carbon neutral

Lyve, società di consulenza e formazione di Milano del gruppo Openjobmetis, ha ottenuto la certificazione Carbon Neutral di tutte le attività di formazione digitale, corsi e-learning, webinar e aule virtuali, con la collaborazione di ClimatePartner che ha misurato e attestato la compensazione delle emissioni di CO2. Lyve ha deciso di compensare le emissioni di anidride carbonica delle attività digitali in considerazione del fatto che queste, sostituendo molte attività fisiche, non restituiscono un saldo utile per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità globale.

Il digitale è considerato un mezzo che riduce il consumo di energia con un uso più efficiente delle risorse in tutti i settori, ma la velocità di crescita nella domanda può annullarne i vantaggi se non sono accompagnati da misure di neutralizzazione delle emissioni di CO2.La società si impegna a compensare le emissioni di anidride carbonica prodotte da e-learning, webinar e aule virtuali attraverso lo sviluppo di un progetto certificato a supporto dell’ambiente e con un alto valore sociale.

Per raggiungere l’obiettivo della compensazione è stata scelta l’iniziativa Clean cookstoves, in Ruanda, nel Parco nazionale della foresta di Nyungwe, la più grande dell’Africa sud-occidentale. Lyve ha scelto di sostenere questo progetto perché ad alto impatto sociale ed ambientale, in grado di rispondere a ben 7 dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, stilati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. Aderendo all’iniziativa Clean cookstoves, nel 2021 Lyve ha così compensato un quantitativo di CO2 equivalente a quanto producono 106 voli in economy nella tratta Londra – New York.