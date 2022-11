Sostenibilità, Manzoni (sindaco Pozzuoli): “Centrato un obiettivo importante”

“E’ un’ iniziativa importante che valorizza il territorio di Pozzuoli (Na). Abbiamo trasformato delle terre incolte con prodotti locali tra cui il pomodoro cannellino flegreo. Questo è grande motivo di orgoglio per noi. Lavoreremo per formare giovani comprendendo tante imprese locali. Abbiamo centrato un importante obiettivo perché siamo tra i pochi comuni ad aver ricevuto un finanziamento dal valore di 5 milioni di euro”. Lo ha detto Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli (Na), a margine della 7^ edizione di Cresco Award - Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Monterusciello Agro-City (MAC) , il progetto presentato da Pozzuoli, propone una serie di attività con l’obiettivo di riqualificare l’ambiente urbano e combattere la povertà nel quartiere di Monterusciello, dove le attuali problematiche del contesto sociale si combinano ad un difficile ambiente urbano, caratterizzato da vacuità, anonimato e decadimento degli spazi comuni.