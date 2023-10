“Save The Duck ha sempre creduto nella sostenibilità: è nata con dei valori fondanti molto forti, che parlano di rispetto degli animali e che si declinano oggi su tutte le tematiche ISG in modo olistico, per noi non sono costi, ma investimenti”. Lo ha detto Silvia Mazzanti, Sustainability Manager di Save The Duck, durante il Salone Csr, giunto all’11esima edizione, in svolgimento all’Università Bocconi di Milano fino al 6 ottobre.