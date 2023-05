“Collaboriamo già da tempo con EIIS, il Summit 2023 sulla sostenibilità è un’opportunità per consolidare questa partnership. Parteciperemo al panel ‘Il benessere dell’uomo e del pianeta’”. Lo ha dichiarato Gladys H. Morales, Responsabile per l’Innovazione di IFAD, in occasione della presentazione dello European Innovation for Sustainability Summit 2023 che si terrà a Roma il 21 e 22 aprile.