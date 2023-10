Sostenibilità: Pagnozzi (Biorepack), ‘Con sostengono contributo aziende, nostro consorzio adempie ad accordi con municipalizzate’

“Gli investimenti che gravano sulle aziende del consorzio sono i contributi ambientali che nel sistema Conai garantiscono che Biorepack adempia agli accordi che abbiamo con le municipalità italiane per avere ristorati i costi di raccolta tra trasporto e trattamento degli imballaggi in bioplastica all'interno dell'umido”. Lo dice Carmine Pagnozzi, direttore generale Biorepack, al Salone Csr, l’appuntamento dedicato alla sostenibilità, in svolgimento all’Università Bocconi di Milano, fino al 6 ottobre.