Sostenibilità, Prandini (Coldiretti): “Innovazione deve essere a disposizione di tutte le imprese agricole”

“Innovazione e sostenibilità sono le sfide per rendere ancora più competitivo il mondo dell’agroalimentare. Per innovazione pensiamo a tutto quello che riguarda la digitalizzazione; altrettanto importante è la ricerca. L’innovazione deve essere disponibile per tutte le imprese agricole altrimenti sarebbe un fallimento. Le partnership saranno fondamentali e la sfida dovrà essere portata anche sui mercati internazionali”. Lo ha dichiarato Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti, in occasione dell’European Innovation for Sustainability Summit 2023 che si è tenuto a Roma.