Sostenibilità, Pratesi (Eiis): "Obiettivo è trovare soluzioni concrete"

"Come Eiis il nostro obiettivo è trovare soluzioni ai temi della sostenibilità, soluzioni concrete. Sappiamo che affinché queste soluzioni possono essere trovate occorre la collaborazione tra persone, soggetti, attori che non hanno sempre collaborato sia all’interno dell’azienda, le varie funzioni dal marketing al legale o alla produzione o anche lungo la filiera (fornitori, produttori, distributori e anche consumatori)". Ad affermarlo è il presidente di Eiis, Carlo Alberto Pratesi intervenendo all'European Innovation for Sustainability Summit 2023.

"Se vogliamo che tutte queste persone vadano a collaborare serve un linguaggio comune e servono anche delle occasioni di incontro, dove scambiarsi esperienze e conoscersi. Il summit ha proprio questo tipo di obiettivo, quello di creare un momento in cui persone interessate alla sostenibilità possono condividere esperienze e lanciare progetti comuni per trovare le migliori soluzioni", sottolinea.