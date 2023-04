Sostenibilità, Ruini (CONAI): ”Entro 2023 arriveremo al 75% degli imballaggi avviati al riciclo”

“Ci occupiamo di dare una seconda vita agli imballaggi e siamo stati dei precursori dell’economia circolare. Italia al primo posto in Europa in termini di kg per abitante di imballaggi avviati al riciclo. Alla fine del 2023 ci aspettiamo di arrivare al 75% dei rifiuti avviati al riciclo. Risultati più alti al Nord, il centro-Sud dovrà recuperare i ritardi attraverso i fondi del Pnrr e gli investimenti del territorio”. Lo ha dichiarato Luca Ruini, Presidente di CONAI, in occasione dell’European Innovation for Sustainability Summit 2023 che si è tenuto a Roma.