“Il manifesto presentato da Findus, “Green for love”, è importantissimo perché ci permette di integrare i nostri progetti di tutela, rigenerazione e monitoraggio della biodiversità, permettendoci di produrre un indice di biodiversità utilissimo ai fini della ricerca e dello sviluppo di tipo scientifico”. Così l’Head of Business Development di 3Bee, Nicky Silvestri, a margine del tour di presentazione del manifesto di Findus “Green for love” tenutosi a Cisterna di Latina.