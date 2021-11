Sostenibilità sociale, Orlando: “Inclusione e parità sono la chiave del cambiamento”

Sorgenia è da diversi anni impegnata concretamente nella lotta alla disparità di genere ed in particolare della violenza sulle donne. Quest’anno, in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’azienda partecipa attivamente alla sensibilizzazione sul tema con un e-book ed un’installazione immersiva temporanea. Angelica Orlando, Vice President della prima digital energy company italiana, spiega che per Sorgenia inclusione e parità rappresentano i due pilastri sui quali si deve fondare la sostenibilità sociale.