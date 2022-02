Sostenibilità: stabilimento 3M di Grassobbio sempre più green

Lo stabilimento di 3M di Grassobbio è sempre più verde. Dal 2022, infatti, l’azienda ha deciso di adottare per il sito energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. Il plant, inoltre, sta registrando importanti risultati anche dal punto di vista del contenimento dei consumi. Solo nell’ultimo triennio (2018-2021), ha conseguito una diminuzione del 60% del consumo di acqua, del 20% del consumo di energia e una riduzione delle emissioni di CO2 di ben 17 tonnellate, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi sfidanti di 3M a livello globale.

Il percorso verso la sostenibilità dello stabilimento di 3M, multinazionale americana, è iniziato da oltre 10 anni, con il progressivo contenimento dei consumi ma anche attraverso l’innovazione di prodotto. Nel plant vengono prodotti nastri adesivi ad uso industriale e specialistico a marchio Scotch, uno dei brand di 3M. Al fine di ridurre l’impatto ambientale del sito, tra il 2019 e il 2020 è stata completamente dismessa la produzione di adesivi a base solvente, a favore di soluzioni più sostenibili, come la tecnologia hot melt e quella acrilica.

Nell’impegno per l’ambiente sono coinvolti in prima persona anche i 75 dipendenti dello stabilimento. Per il triennio 2021-2023, infatti, in accordo con le rappresentanze sindacali, si è concordato di inserire all’interno del premio di produzione una specifica voce legata alla sostenibilità. I dipendenti sono invitati a presentare complessivamente almeno 3 idee che contribuiscano a migliorare la sostenibilità del sito.