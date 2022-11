Sostenibilità: Suigo (Inwit), "Intergruppo parlamentare per rafforzare legislazione su ESG"

"Credo che nella necessità di dialogo e confronto tra istituzioni, mondo imprenditoriale e mondo associativo possa essere molto interessante un focus da parte di un'autorevole istituzione come il Parlamento. La creazione di un intergruppo parlamentare sullo sviluppo sostenibile potrebbe rappresentare un boost a una legislazione innovativa sulle tematiche ESG". Lo ha detto Michelangelo Suigo, direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e CSR di Inwit, a margine della presentazione della prima indagine nazionale "La cultura della sostenibilità in Italia", realizzata da ESG Culture Lab, Osservatorio sul valore del capitale umano nella trasformazione sostenibile creato da Eikon Strategic Consulting Italia, in collaborazione con il Gruppo Adnkronos.