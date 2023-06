Sostenibilità sul lavoro, per un italiano su due è importante

Se nelle nostre vite private siamo sempre più attenti ai consumi, al corretto riciclo dei rifiuti, all'acquisto di prodotti green, ci comportiamo in maniera responsabile anche nella sfera professionale? La risposta sembrerebbe affermativa. In effetti la sostenibilità sul lavoro sta diventando sempre più una priorità per un numero crescente di persone.

Nello specifico, un italiano su due mette in pratica comportamenti responsabili nella propria attività lavorativa, secondo quanto emerge dal report Deloitte "Il cittadino consapevole: comportamenti virtuosi in azienda per raggiungere un successo sostenibile". Una tendenza positiva che contribuisce a diffondere un approccio più sostenibile sul luogo di lavoro influenzando, in ultima analisi, il modo di agire dell'azienda nel suo complesso. Non per nulla, nello stesso report un lavoratore su tre afferma che il proprio datore di lavoro ha avviato un processo di transizione sostenibile attraverso la definizione di un pattern di sostenibilità con obiettivi chiari e integrato nella strategia complessiva dell'azienda. In particolare, un dipendente su due dichiara che la svolta green dell'azienda dove lavora sta procedendo tramite scelte di economia circolare in ottica di riduzione degli sprechi e di un maggiore utilizzo di materiali riciclabili nei processi produttivi, mentre per un lavoratore su cinque il proprio datore di lavoro sta puntando maggiormente sulle energie rinnovabili.

Oltre all'aspetto della salvaguardia dell'ambiente, gli italiani richiedono alle aziende dove lavorano o a quelle in cui vorrebbero lavorare, di adottare modelli di sostenibilità sociale ed umana. In questo senso emerge tra gli italiani un interesse verso l'adozione da parte della propria azienda di modelli di lavoro più flessibili ispirati al corretto bilanciamento tra lavoro e vita privata, la promozione di azioni mirate in favore dell'inclusione sociale e della riduzione delle disparità di genere. In sintesi, un concreto impegno sui temi della sostenibilità da parte di un'impresa crea un effetto a cascata sulle persone, che si dimostra in un maggiore impegno sul lavoro, come confermato da circa due terzi del campione interpellato per il report Deloitte e anche in un più elevato coinvolgimento in ambito lavorativo, indicato da quattro italiani su dieci. Inoltre, pur di lavorare per un'azienda sostenibile, il 25% degli intervistati si dichiara disposto addirittura a una riduzione di stipendio.

In definitiva, come si stanno comportando le aziende? Un italiano su tre si dichiara soddisfatto di quanto la propria azienda sta facendo in ambito di sostenibilità e afferma che il proprio datore di lavoro ha reso disponibili risorse per incentivare l'adozione di best practice sul luogo di lavoro senza secondi fini, mentre solo un italiano su tre pensa che stia attuando forme di greenwashing.