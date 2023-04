“Stiamo lavorando per stimolare consumi elettrici consapevoli. Abbiamo messo a disposizione il sito vivielettrico.it con consigli e guide per guidare le persone nel processo di elettrificazione delle proprie case”. Lo ha dichiarato Simone Tripepi, Head of B2C, Enel X Global Retail, in occasione dell’European Innovation for Sustainability Summit 2023 che si è tenuto a Roma.