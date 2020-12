Sostenibilità, comprare 'ricondizionato' per l'ambiente: prodotti Enjoy in negozio Tim Torino

In occasione dell’apertura a Torino il prossimo 8 dicembre del nuovo Store TIM presso il green retail park Green Pea dedicato interamente alla sostenibilità, sarà possibile acquistare, tra gli altri prodotti a marchio TIM anche gli smartphone ricondizionati ENJOY, azienda leader nel mercato dell’elettronica di consumo ricondizionata, in seguito a un recente accordo di collaborazione che promuove l’economia circolare. I prodotti ricondizionati sono la risposta green ai prodotti in vendita nei canali tradizionali perché, in linea con i principi dell’economia circolare, consentono di ridurre l’utilizzo di materiali e risorse, risparmiando fino al 70% sul prezzo originale.

Tra i prodotti ecosostenibili e l’offerta speciale di TIM e ENJOY: l’iPhone 8 (64GB) ricondizionato Super Green, in vendita nei negozi TIM e sul portale www.tim.it dal 4 all’11 dicembre 2020 al prezzo speciale di 299,90€, oppure sul sito ENJOY per tutta la durata della #GreenWeek. Black Friday? ENJOY e TIM prolungano le offerte con la #GreenWeek Con la #GreenWeek si apre un nuovo scenario per la tecnologia di consumo: sette giorni di sconti imperdibili.

Dal 4 all’11 dicembre 2020 una settimana di offerte imperdibili su centinaia di prodotti e smartphone ricondizionati Natale si avvicina e come ormai da tradizione impazzano sui siti e-commerce le offerte per black friday e cyber monday su prodotti elettronici di ogni tipo. Il giro d’affari previsto per questo periodo è di circa 2,5 miliardi di euro, ma chi rischia di farne le spese, ancora una volta, è l’ambiente. Da quest’anno, ENJOY Ricondizionati entra sul mercato con una proposta rivoluzionaria. Il suo nome è #GreenWeek: sette giorni, a partire dal #GreenFriday venerdì 4 dicembre fino all’11 dicembre 2020, in cui sarà possibile approfittare di sconti eccezionali su centinaia di prodotti ricondizionati e inutilizzati’, una settimana dopo il black friday 2020.