Smog: Torino, al via la campagna #Cheariatira2021

Per il terzo anno, parte la campagna #Cheariatira2021 del comitato Torino Respira, organizzata per rilevare gli inquinanti dell’aria e chiedere alle amministrazioni di intervenire, non solo a Torino ma con l'obiettivo di coinvolgere gruppi che vogliano attivarla nel proprio comune.

Per la terza edizione della campagna “Che aria tira”, la pandemia ha imposto una diversa modalità di distribuzione dei kit di rilevamento della qualità dell’aria: niente aperitivi e momenti pubblici di distribuzione e raccolta delle provette.

A differenza degli anni precedenti saranno infatti gli attivisti del comitato a posizionare le provette, nel mese di febbraio, in 150 punti della città, utilizzando indirizzi già analizzati nei precedenti monitoraggi in modo da facilitare i confronti dei dati. Verranno inoltre installati i kit in 150 scuole di ogni ordine e grado di Torino.

L’invito per cittadine e cittadini è di sostenere la campagna #Cheariatira2021 adottando un campionatore: il contributo minimo è di 20 euro. Diventando socio del comitato, chi vuole potrà vedere il proprio nome tra i sostenitori della campagna. L’adesione alla campagna termina il 9 gennaio.

Quest’anno anche i gruppi (associazioni, comitati, istituzioni, imprese o un gruppo di amici di Torino o di altri comuni piemontesi) possono aderire, acquistando un quantitativo minimo di 15 campionatori per un costo unitario di 18 euro. In questo caso, sarà il gruppo a scegliere dove installare i campionatori e a occuparsi della distribuzione, della raccolta e del montaggio, fino alla creazione del database per i dati raccolti da consegnare al comitato Torino Respira, che fornirà provette, supporto tecnico e indicazioni necessarie a condurre la campagna nel comune scelto o presso le sedi di una organizzazione.

Il comitato offrirà poi supporto per elaborare i dati e realizzare una mappa: lo spirito di iniziativa sarà valorizzato nell’attività di comunicazione con i media durante tutta la campagna.