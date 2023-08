A Gaël Giraud il Premio Vivere a Spreco Zero per la Saggistica

Autore di 'La rivoluzione dolce della transizione ecologica. Come costruire un futuro possibile', l’economista e gesuita francese ha firmato saggi di riferimento in tema di transizione ecologica e dirige il Programma per la giustizia ambientale della Georgetown University

È Gaël Giraud, l’economista e gesuita francese che ha firmato saggi di riferimento in tema di transizione ecologica e dirige il Programma per la giustizia ambientale della Georgetown University, il vincitore della IV edizione del Premio Vivere a Spreco Sero, categoria Saggistica / Pagina di Sostenibilità.

"Autore de La rivoluzione dolce della transizione ecologica. Come costruire un futuro possibile, pubblicato da Lev Libreria Editrice Vaticana, e di ulteriori pubblicazioni come Il gusto di cambiare, in dialogo con Carlo Petrini e con prefazione di Papa Francesco (Lev - Slow Food 2023), Gaël Giraud - spiegano le motivazioni del conferimento - ha testimoniato il suo impegno divulgativo attraverso libri che offrono la road map per i cambiamenti necessari nel nostro tempo, sottolineati nell'Enciclica Laudato si' di Papa Francesco affinché tutti abbiano cura della casa comune e contribuiscano a costruire il nostro domani".

Gaël Giraud interverrà alla cerimonia di consegna del Premio Vivere a Spreco Zero 2023 già in programma giovedì 28 settembre, nello Spazio Europa della Commissione Europea a Roma, in occasione della IV Giornata internazionale di Consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari, proclamata dalle Nazioni Unite (29 settembre). Teorico della transizione ecologica, Gaël Giraud sostiene e tramanda l’urgenza di implementare in tutto il mondo il processo di riconversione, per passare da una società fondamentalmente basata sulle energie fossili ad una fondata sulle rinnovabili.

“È un’opportunità fantastica per cambiare il nostro stile di vita e aprirci a un approccio più umano”, dice Giraud, criticando il modo in cui viene insegnata l’economia e avanzando nello stesso tempo proposte per affrontare l’emergenza climatica. Fellow dell’International Energy Agency, Gaël Giraud è stato direttore di ricerca al Cnrs di Parigi e docente di teologia politica al Centre Sèvres. Già chief economist dell’Agence française de développement, ha pubblicato Transizione ecologica (Emi 2015), vincitore del 'Prix Lycéen du livre économique' e del 'Premio Biella Letteratura e Industria'.

Il Premio Vivere a spreco zero è un’iniziativa dalla campagna Spreco Zero di Last Minute Market, la categoria Pagine di sostenibilità, promossa in partnership con Eni, trova il coordinamento dell’ideatrice Daniela Volpe con il presidente di Giuria Andrea Segrè e il curatore Luca Falasconi. Nel 2022 il riconoscimento 'Pagine di sostenibilità' era andato all’economista inglese Raj Patel, coautore con il medico statunitense Rupa Marya di 'Inflamed' (Feltrinelli). Nel 2021 la Giuria aveva premiato lo scienziato Stefano Mancuso e nel 2020 la divulgatrice scientifica Eliana Liotta.