A Napoli la WellWeek 2024, dal 19 al 22 settembre

Napoli si prepara ad accogliere una serie di appuntamenti straordinari dedicati alla sostenibilità, all'innovazione e al benessere, nell'ambito della WellWeek 2024, che si svolgerà dal 19 al 22 settembre.

Al centro di questa settimana di iniziative, il Green Economy Award, un riconoscimento prestigioso che premierà le eccellenze italiane nel campo della sostenibilità e del benessere.

Green Economy Award: 19 Settembre al Salone Margherita

Il 19 settembre, il Salone Margherita di Napoli ospiterà la prima edizione del Green Economy Award 2024, un evento che ha già superato le aspettative con la partecipazione di oltre 200 progetti presentati da piccole, medie e grandi aziende. Questo nuovo appuntamento rappresenta una piattaforma cruciale per valorizzare l'innovazione e la sostenibilità nel panorama italiano.

Il successo di questa iniziativa è stato reso possibile grazie all'Associazione For Human Community, presieduta da Tullia Cautiello, che ha coordinato un team di lavoro altamente qualificato. La Giuria, composta da figure di spicco del mondo istituzionale, aziendale e professionale, ha già iniziato i suoi lavori e i risultati saranno annunciati entro il 10 settembre.

La Giuria del Green Economy Award, vera e propria colonna portante del premio, è presieduta da Gian Luca Spitella, Direttore Comunicazione di ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ed è composta da:

Angela Creta, Communication Advisor presso l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Michele Cutillo, HPE Hybrid Solution Italy Director di Hewlett Packard Enterprise

Flaminia Fazi, CEO di U2COACH

Maurizio Masciopinto, Prefetto della Repubblica Italiana presso il Ministero dell'Interno

Erica Nagel, Sustainability Manager certificata Cepas - Bureau Veritas Italia | Sustainability Advisor

Alessandro Papini, Direttore Comunicazione di Assolombarda

Adriano Solidoro, Docente e ricercatore in Organizzazione aziendale presso Università degli Studi di Milano-Bicocca

, Docente e ricercatore in Organizzazione aziendale presso Università degli Studi di Milano-Bicocca Guido Stratta, Presidente e CEO dell'Accademia della Gentilezza

La serata sarà condotta dalla celebre giornalista Maria Soave, noto volto di Rai1 e conduttrice di Agorà Estate, che aggiungerà ulteriore prestigio all'evento.

Il maestro Giuseppe Galiano, Direttore d'Orchestra e pianista di talento, arricchirà la serata con uno spettacolo musicale di alto livello, dirigendo il coro polifonico UnSolCanto. La sua partecipazione sottolinea l'importanza dell'arte e della cultura nella promozione dei valori della sostenibilità.

Forum Sostenibilità: 20 Settembre

Il giorno successivo, il 20 settembre, Napoli sarà il centro del Forum Sostenibilità, un evento che metterà in luce il turismo sostenibile, esplorando come sport e cultura possano diventare vettori di benessere e innovazione. La plenaria di apertura sarà condotta da Luigi Monfredi, Giornalista e Caporedattore di Rainews24, con un focus su come le tecnologie emergenti, le energie rinnovabili e l’educazione ambientale possano trasformare il nostro stile di vita in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.

Axerta Castle Cup: 21-22 Settembre

Il 21 e 22 settembre si svolgerà la Axerta Castle Cup, una regata velica che non solo celebra il patrimonio culturale e turistico dell'Italia, ma unisce anche la passione per la vela con un impegno concreto per la sostenibilità e il turismo responsabile. Il 21 settembre, la Sailing Fest si terrà a Ischia presso il rinomato locale 'O Rangio Fellone, con spettacoli, musica dal vivo, cena e networking con vista sul Castello Aragonese. La regata partirà il 22 settembre dalle acque di Ischia e si concluderà nella rada di S. Lucia a Napoli, con la premiazione che avverrà presso il Circolo Canottieri Napoli, seguita da una cena di gala.

Invito a Partecipare

La WellWeek 2024 rappresenta un'opportunità unica per esplorare come l'innovazione e la sostenibilità possano trasformare il nostro modo di vivere. Invitiamo tutti a partecipare a questi appuntamenti culturali, formativi, esperienziali e sportivi, unendo le forze in questo viaggio verso un futuro più sostenibile e intelligente.

